Amadeus, il rinnovo è a rischio: il futuro potrebbe essere lontano dalla Rai, gli scenari

Dopo Fabio Fazio la Rai rischia di perdere un’altra punta di diamante o meglio il suo conduttore di punta a leggere i dati d’ascolti. Secondo Dagospia l’addio di Amadeus è tutt’altro che una boutade con i vertici di Viale Mazzini che sarebbero in seria difficoltà sul fronte rinnovo del contratto.

Amadeus, non decolla la trattativa per il rinnovo del contratto: l’indiscrezione di Dagospia

Negli ultimi mesi il conduttore televisivo ha incassato successi in serie e non solo per i numeri registrati durante Sanremo 2024. Affari tuoi sta letteralmente sbaragliando la concorrenza ma in generale tutto quello che tocca l’ex disc jockey si trasforma in oro. Alla base non ci sarebbe una strategia dell’entourage di Amadeus per strappare un contratto con cifre stratosferiche. La questione legata ai cambi ai vertici Rai e lo scontro Roberto Sergio e Rossi frenano ulteriormente la trattativa. Senza contare che l’esito dell’Europee potrebbe modificare ulteriormente gli equilibri.

Questioni di autonomia potrebbero spingere il conduttore verso altri lidi

Parte dell’azienda spinge forte per definire la questione Amadeus con il rinnovo del contratto. Dall’altra parte il conduttore televisivo starebbe meditando anche per questioni legate all’autonomia ed alla libertà. Non è chiaro se la Rai abbia fissato dei paletti che avrebbero fatto storcere il 61enne. Di certo il tempo sta per scadere e la tv di Stato deve accelerare per evitare di perdere uno dei volti più amati della televisione.