Al marito ha detto di non sentirsi bene ed ha deciso di andare a riposare nella sua abitazione di Pianezze, in provincia di Vicenza. Dal letto Alice Zarpellon, mamma di due bimbi di 5 e 9 anni, non si è più rialzata.

Pianezze, Alice Zarpellon ha avvertito sintomi febbrili ed ha deciso di andare a riposa, il marito l’ha trovata priva di sensi

Il marito l’ha prima trovata priva di sensi ed ha allertato immediatamente i soccorsi. La 36enne è morta dopo due giorni di agonia nonostante i disperati tentativi dei medici dell’ospedale San Bassiano di salvarla. Alice Zarpellon era stata dipendente dell’Ulss 7 prima e poi dell’istituto Palazzolo di Rosà. La sera di lunedì 15 aprile la donna ha riferito al marito di avvertire i sintomi della febbre. Sensazione confermata dopo averla misurata.

Ha deciso così di recarsi a letto in camera da letto mentre il partner è rimasto in salotto ma vigile sulla situazione e quando non ha più sentito il suo respiro profondo ha avuto l’istinto di recarsi in stanza a controllare la situazione. Per due giorni Andrea, titolare di un’azienda di impianti elettrici, ha pregato e sperato che la mamma 36enne si riprendesse. Mercoledì 17 aprile, intorno alle 13:00, la ferale notizia: Alice Zarpellon non ce l’ha fatta.

Il decesso in ospedale dopo due giorni di agonia: ‘Non aveva mai avuto problemi di salute’

Non aveva mai avuto problemi di salute e prima del malore fatale non c’era stato nessun segnale preoccupante. Donare le cornee l’ultimo grande gesto di generosità della donna. I funerali saranno celebrati sabato 20 aprile alle 10:00 a Pianezze dove viveva.