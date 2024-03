Barbara d’Urso, il possibile rientro in Rai diventa un caso: interviene anche Briatore

È escluso il ritorno di Barbara d”Urso nei prossimi palinsesti della Rai. A precisarlo sono fonti di Viale Mazzini in merito alle indiscrezioni sul possibile coinvolgimento della conduttrice nei nuovi programmi, in particolare in un progetto per il sabato sera di Rai 1 in stile Carramba che sorpresa, rimbalzate dopo la sua ospitata nell’ultima puntata di Domenica In.

Intervista che sembra sia stata concessa dopo un primo diniego per non fare uno sgarbo a Pier Silvio Berlusconi ed a Forza Italia. Ora la smentita di Viale Mazzini ma gli equilibri potrebbero nuovamente mutare. Tra l’altro si parlava anche di un talk al sabato pomeriggio da affidare a Carmelita. Fino a giugno tutto può accadere.

Barbara d’Urso in Rai con il remake di Carramba che sorpresa? Viale Mazzini smentisce

“Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro”, ha sottolineato tra l’altro d’Urso nell’intervista con Mara Venier, dopo aver raccontato anche il ” dolore” per “il modo terribile” con cui è stata “mandata via” da Mediaset lo scorso giugno. Il caso D’Urso è al centro anche di un’altra smentita, diffusa dal management di Flavio Briatore e relativa a rumors proposti dal sito Dagospia:

Flavio Briatore sul rumors di Dagospia: ‘Non ho caldeggiato l’inserimento di Barbara d’Urso nei palinsesti Rai’

“In risposta a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete, l’imprenditore Flavio Briatore – si legge in una nota dell’ufficio stampa del gruppo Majestas – smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara d’Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva”.