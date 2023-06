In autunno ripartirà Ciao Darwin, in onda su Canale 5, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti giunto alla nona edizione.

Amandha Fox avrebbe dovuto prendere parte ad una puntata speciale di Ciao Darwin

Le registrazioni sono già iniziate tra goliardia e sfide esilaranti. Tanto buon umore ma anche qualche polemica come emerge dalla pagina Facebook del suo agente, Amandha Fox, star dell’intrattenimento per adulti, ha dato forfait in extremis. La Venere polacca ( recentemente venuta alla ribalta delle cronache per essere stata protagonista del brano tormentone del 2023 dal titolo Malatìa del cantante partenopeo Ciccio Merolla ) avrebbe dovuto far parte del team delle migliori interpreti del programma (la prima edizione fu nel 1998 e l’ultima stagione è stata “Terre desolate” andate in onda nel 2019 .

L’assenza ha scatenato un vespaio di polemiche con la produzione che si è trovata a poche ore dalla registrazione senza una delle protagoniste dell’ultima puntata celebrativa che vede sfidarsi i team delle migliori interpreti di questa edizione opposti alle top star delle precedenti otto edizioni.

‘Vorrei comprendere perché nel 2016 la mia figura andava bene ed ora è ritenuta troppo estrema’

Ricordiamo che la “ Sindachessa a tinte rosse ” nell’aprile del 2016 fu fra le mattatrici della quarta puntata di Ciao Darwin 7 che vide la sfida fra la squadra della “ Carne ” e quella dello “Spirito”. Antonio Ricci nel programma satirico “ Striscia la notizia ” rubrica “ I nuovi mostri ” mise in risalto la sfilata in intimo di notte che vide protagonista proprio la Venere polacca . Abbiamo contattato la diva a tre x per chiedere il perché del suo abbandono:

“Sinceramente ancora non ho ancora ben compreso il motivo per cui un autore del calibro di Marco Salvati mi abbia contattato per partecipare a quella che forse sarà l’ultima puntata di questa fortunata trasmissione televisiva. Chiederò direttamente all’Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi di chiarirmi il perché la mia figura che è oggi a dire della produzione è considerata troppo estrema in riferimento al lavoro che svolgo, mentre nel 2016 andavo bene ? Oppure vengono prese in considerazioni altri metri di giudizio ” – ha chiosato Amandha Fox in relazione alla sua mancata partecipazione a Ciao Darwin.