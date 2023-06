Tempio Club Saludecio, 8° compleanno con la musa di Ciccio Merolla e tante audaci star

Nell’accattivante location di Villa il Tempio Club Privè Spa Naturist di Saludecio, a Rimini, sabato 24 giugno in occasione dell’ottavo compleanno del locale si celebrerà il festival più bollente dell’anno denominato “eXXotica 3.0″ (terza edizione) .

Vittoria Risi

Sabato 24 giugno la festa a Saludecio con Amandha Fox madrina e Vittoria Risi super ospite

A tagliare i nastri di partenza dell’evento più mondano della riviera romagnola ci sarà sia la madrina Amandha Fox nota al grande pubblico della notte come la Venere polacca e protagonista del brano musicale del campano Ciccio Merolla “Malatia Malatia“. Tra gli ospiti la divina Vittoria Risi sempre alla ribalta delle cronache mondane per i suoi flirt con noti personaggi del jet set italico .

Il competente staff di Villa il Tempio permetterà alle coppie, ai singoli, e alle singole di immergersi in un’atmosfera sensuale da vivere senza limiti. Sarà una notte di follia in cui potrà accadere qualsiasi cosa (assolutamente vietata ai minori ).Un’occasione per lasciare da parte le inibizioni ed esplorare le fantasie più recondite .

L’eros sarà protagonista in tutte le sue sfumature e declinazioni infatti è già in via di allestimento un grande set a luci rosse che vedrà come protagonisti le star del cinema a luci rosse Gioia Star e Danny Day che coinvolgeranno il pubblico presente .

Mali Ubon

Tra le ospiti le performer del momento su OnlyFans

Per gli amanti del fetish -BDSM ci sarà il format “ ai piedi di FATTOLANDIA”. Un’altra assoluta novità sarà certamente rappresentata dalla presenza delle creator – birichine più glamour di OnlyFans / Instagram e Twitter : Martitwerk , Gloria Bianchi, Mali Ubon, nonché Clodix Burlesque . Infine ma non per ultima “la Perfecta”“ l’animatrice ” più chiacchierata d’Europa.

Fra le altre cose nei magici e immensi saloni di Villa il Tempio animeranno questa festa (destinata a rimanere nei ricordi del pubblico presente) i Male Models un gruppo di ballerini capeggiati da Jean Paul visto in tv a Ciao Darwin 7 e a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso . Nel corso della serata sarà presentato una nuova intrigante piattaforme dedicata alla coppia aperte e frequentatori di locali per scambisti nonché presentato un libro dedicato al tema.

Gloria Bianchi