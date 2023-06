Omicidio Primavalle, i dubbi del papà di Michelle: ‘Troppo piccolo per ammazzarla da solo’

“Questo era troppo piccolo per ammazzarla da solo e poi metterla in un carrello. Sono sicuro che ci doveva essere pure qualcun altro”. Così il padre di Michelle Causo che è convinto che il ragazzo romano originario dello Sri Lanka non abbia agito da solo nell’abitazione romana di Primavalle.

Omicidio Primavalle, il padre di Michelle Causo: ‘Verso le 11 ha detto esco mezz’ora con gli amici’

Poi nell’intervista concessa nel corso della puntata del 29 giugno di Ore 14, su Rai 2, ha ricordato l’ultima volta che ha visto la figlia. “Verso le 11 ha detto esco mezz’ora con gli amici poi torno per preparare il pranzo. Noi poi l’abbiamo chiamata e squillava a vuoto, poi dopo l’una il telefono non squillava più” – ha aggiunto l’uomo che è rientrato da Bologna dove era in procinto di sottoporsi ad un intervento all’anca. “É morta il giorno del mio compleanno e ora sarà il giorno più brutto. É saltata l’operazione ma di questo non mi importa nulla ormai. Ringrazio la Questura di Bologna che mi ha accompagnato subito”.

“Aveva il ragazzo da tanto, quasi due anni. Un ragazzo d’oro, andava a scuola la mattina e lavorava il pomeriggio”. L’altro coetaneo, ora accusato dell’omicidio di Primavalle, era solo un amico: “Dissi pure a mia figlia “quanto è carino sto ragazzo, quanto è educato”. L’uomo è convinto che il 17enne provasse qualcosa per la figlia, Michelle Causo. “Era innamorato penso ma lei lo ha respinto perché ha il ragazzo dall’altra parte di Roma, che é disperato”.

A sinistra Michelle Causo

Mamma Daniela: ‘Non si sarebbe mai fatta sottomettere, si menava anche con i maschi’

Devastata mamma Daniela che ha concesso ai cronisti un breve sfogo prima di rientrare in casa. – “Quel nero di m… me l’ha massacrata, voglio giustizia”. E ancora: “Non si sarebbe mai fatta sottomettere, si menava anche con i maschi. Forse un ragazzo debole, pensare che dissi a Michelle che era educato e carino”-. La giovane è stata uccisa con un coltello da cucina Secondo quanto si apprende, l’arma del delitto di Primavalle sarebbe stata trovata e sequestrata dagli inquirenti.