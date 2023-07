Amandha Fox sullo stop Mediaset a influencer e creator: ‘Non è così per tutti’, la richiesta per il GF

Il suo primo profilo era stato disabilitato e bannato improvvisamente da Instagram qualche mese fa. “ Mi era mancato poter condividere tutto con il mio pubblico , ma sono tornata più forte di prima – ci ha detto la star del cinema a tre X Amandha Fox.

Amandha Fox, dall’account social disabilitato alla ribalta con il tormentone Malatia di Ciccio Merolla

“Purtroppo se non sei catalogata in una precisa sezione ti affossano, se fai contenuti sensuali sei sporca, perché sei una stella del cinema a luci rosse, una follia”. Il profilo “Amandha Fox Real” però è tornato col botto anche grazie al tormentone estivo “ Malatia Malatia “ ( del cantante partenopeo Ciccio Merolla ) che l’ha vista primeggiare per tanto tempo sulle classifiche di Spotify ergo le ha consentito di arrivare a un milione e duecentomila fan in meno di novanta giorni .

“Grazie a questo improvviso consenso conto di approdare su una piattaforma di crowdfunding perché vorrei aprire uno spazio in televisione ( visto che Instagram non accetta di buon grado il mio lavoro ) con il mio pubblico . Mi preparo a fare la rivoluzione in tv ”.

Recentemente la Venere polacca ha polemizzato contro gli autori di Ciao Darwin 9. L’ultima a dire la sua in ordine di tempo (dopo Amandha Fox e Naike Rivelli) in merito alla nuova linea editoriale per i reality e non solo intrapresa dall’Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi è stata sul suo profilo instagram la ex gieffina Guendalina Tavassi.

All’attacco dopo il diktat di Berlusconi jr: ‘Per Rocco nessun pregiudizio, a Ciao Darwin 9 influencer e creator’

“Vi faccio notare come Pier Silvio Berlusconi non abbia mai esternato dei pregiudizi ad esempio sul collega Rocco Siffredi che puntualmente viene accostato a programmi quale il Grande Fratello oppure all’Isola dei Famosi . Ma vi è di più.

Infatti la prossima edizione di Ciao Darwin 9 ( del duo Bonolis – Bruganelli ) sarà improntata unicamente su influencer, creator di OF e anche dive del cinema a luci rosse . In considerazione di ciò ho presentato ufficialmente la richiesta di partecipazione a un prossimo reality (Grande Fratello – Isola dei Famosi)”.