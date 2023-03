Ciccio Merolla e la Venere polacca, tormentone Malatìa da scudetto: l’appello al sindaco di Napoli

Malatìa è il brano “voce e pelle” realizzato dal percussionista partenopeo Ciccio Merolla il quale usando la tecnica della body percussion, ha trasformato il marmoreo corpo, o meglio la pelle, della superba star del cinema adult mondiale Amandha Fox in uno strumento musicale.

Il brano Malatìa svetta su Spotify con oltre 25 milioni di visualizzazioni

Recentemente il brano di che trattasi è diventato anche virale visto che ha totalizzato 25 milioni di visualizzazioni su tiktok, scalando la classifica di Spotify (servizio di riproduzione digitale di musica, podcast e video, con accesso immediato a milioni di brani e altri contenuti di autori ) tanto da piazzarsi al primo posto . Milioni di followers , con video divertenti stanno esprimendo la loro ”Malatìa”, attraverso il groove e le parole del brano facendolo il tormentone del momento .

Quando il video ( girato a Palazzo Venezia o anche palazzo Capone San Marco nel centro di Napoli ) è stato messo in rete – ci spiega la Venere polacca – dopo poche ore già aveva raggiunto le 500 mila visualizzazioni in poco tempo; adesso mi sorprendo ancora poiché continuano ad aumentare le visualizzazioni e ad ora siamo arrivati a 25 milioni su tik tok .

Amandha Fox lancia un appello al sindaco per esibirsi con Ciccio Merolla per lo scudetto del Napoli

Ma la cosa che più mi ha stupito è che tanti miei fans dalla Polonia, nonché dagli States e perfino nel resort dove sono stata in Thailandia mi hanno mandato i loro complimenti “ . Nei giorni scorsi, tra gli altri, Caterina Balivo, Patrizia Pellegrino e Raffaella Fico hanno pubblicamente dichiarato che nel caso di trionfo della squadra di Spalletti sarebbero pronte ad esibirsi in esibizioni audaci. Amandha Fox viceversa chiede al Sindaco e agli ultras del Napoli di potersi esibire nuda in Piazza del Plebiscito unitamente a Ciccio Merolla sulle note di “ Malatia “. Ai tifosi azzurri l’ardua sentenza .