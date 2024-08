Elodie si scaglia contro la premier Meloni: ‘Non si può toccare la libertà di scelta’, Fdi: ‘Per vendere il calendario’

“Mi accuseranno” ma “il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato. Non sono cattolica, battezzata, voglio restare lontana da questo modo di pensare”. Elodie poserà per il calendario Pirelli firmato da Ethan James Green e in un’intervista rilasciata a Repubblica lancia stoccate.

Elodie poserà per il calendario Pirelli: ‘Se ci spostiamo a destra le donne non sono libere neppure di girare come vogliono’

“Se ci spostiamo a destra, guardando l’Italia, le donne non sono libere neppure di girare come vogliono. Ciò viene deciso da altri uomini, e ci fa capire quanto la femminilità sia ancora scabrosa” – ha affermato la cantante. “C’è un controllo sul corpo, oggi più che mai. Mi accusano di sessualizzare e mi fa ridere: vorrei chiedere cosa significa Il punto è proprio questo: più uno viene accusato per l’uso della propria libertà di espressione, più significa che conduce una lotta giusta. Mi piace il corpo, ci gioco, ma non è centrale rispetto a cosa sono”.

E aggiunge: “Non ho simpatia per questo governo, perché per me la libertà è sinonimo di felicità”, “è evidente il problema dei diritti acquisiti, ma minacciati. Attaccando i gay, o l’aborto, si attacca la libertà” – sottolinea Elodie.

“La cosa per cui soffro di più è che sia una donna a farlo. Come può non accorgersi di lavorare per gli interessi degli uomini? È un atteggiamento imperdonabile. Non si può toccare la libertà di scelta. Il nostro è un Paese democratico, ricordarcelo sempre. Eppure Meloni ha consenso nel Paese”. L’artista ha piazzato bordate al vetriolo nei confronto della Premier.

‘Non ho simpatia per questo governo, la libertà è sinonimo di felicità’

“È facile sedurre chi non ha strumenti, è doppiamente meschino. Dieci figli? Torniamo al fascismo? Diamo soldi per ogni figlio, 400 euro al mese? Cosa vuoi che ti rispondano. La gente nel mio quartiere non arriva a fine mese, che discorso è? Senza pensare che ci sono vite dall’altra parte. Quindi è meschino. E da una donna è meschino il doppio”.

Fratelli d’Italia ha ribattuto che l’ha fatto solo per “vendere il calendario”. A rispondere alla cantante è intervenuta, per la maggioranza, la senatrice Susanna Donatella Campione, componente la Commissione bicamerale femminicidio: “A Elodie improvvisatasi politico sulle pagine di Repubblica dal set di Miami dove posa per il calendario Pirelli, rispondendo che è triste che una donna attacchi in modo così violento un’altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei” – ha detto.

“Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero prima della libertà del corpo e non continuare a inveire rabbiosamente contro chi esprime idee diverse dalle sue. Esca dall’equivoco di voler contrabbandare l’esibizione del corpo come attività intellettuale e la forze serenamente come altre sue colleghe che non avvertono il bisogno di far passare un servizio fotografico per un’attività metafisica. “.

‘Elodie dovrebbe difendere la libertà di pensiero pima della libertà del corpo’

“Quanto alla mancanza di libertà delle donne. l’invito a guardarsi più attentamente intorno ea notare come proprio durante il Governo Meloni le donne occupano posizioni di potere mai raggiunte prima, l’ultimo esempio di una lunga serie è Daria Perrotta, prima donna nella storia d’Italia a essere stata nominata giorni fa capo della Ragioneria Generale dello Stato” – – ha proseguito Campione.

“Se Elodie vuole far parlare il suo corpo per esprimersi liberissima di farlo ma per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati, sulle donne che si. esprimere con la preparazione, la cultura e il libero pensiero”.