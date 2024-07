Emma Marrone sull’aggressione omofoba a Roma: ‘Ci frega solo dei rigori sbagliati e degli Europei’

L’aggressione omofoba consumatasi a Roma nei confronti di una coppia gay alle 4:00 in zona Eur ha provocato indignazione e sconcerto. Gli aggressori sono stati identificati. Si tratta di tre ragazzi e una ragazza ventenni incensurati.

Sull’accaduto è tornata nelle scorse ore Emma Marrone che ha manifestato il proprio sdegno durante un a concerto a Lanciano. “Vorrei spendere due parole per quel video orrendo che sta girando in questi giorni di questa coppia di ragazzi presa a cinghiate, a pugni e a calci perché questo è un Paese che ancora non riconosce i diritti” – ha affermato l’artista.

“Se quei ragazzi fossero i vostri figli? L’omofobia è un ca..o di problema in questo paese. Sta diventando una piaga dilagante ma stiamo tutti zitti e nessuno dice niente” – ha aggiunto Emma che poi ha rimarcato che in Italia spesso e volentieri gli animi si surriscaldano per questioni meno importanti. “Lamentatevi per i rigori che sbagliano nelle partite. Lì siamo tutti pronti a parlare, solo quello ci frega. Quando ci cacciano dagli Europei o non ci qualifichiamo per i mondiali. Questi due poveri ragazzi stavano camminando per strada e sono stati pestati a sangue” – ha sottolineato la cantante.

“A volte ringrazio a Dio di non essere madre perché non saprei come reagirei di fronte ad una scena del genere. Il problema è che non sono figli vostri perché se lo fossero… Però fin quando il problema non ci riguarda restiamo tutti in silenzio. “L’Italia siamo anche noi. Le scelte che prendiamo, le cose che vogliamo dire. Invece di rompere le pa..e alla gente su ogni cosa e su quello che fanno, ogni tanto prendete anche delle posizioni etiche corrette sui social. Questi sono i problemi in questo Paese. Massacrati di botte, pensavano a riprenderli invece di intervenire. Pensate se fossero vostri figli” – ha chiosato Emma Marrone.