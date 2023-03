Festa della donna: frasi e citazioni celebri da condividere su WhatsApp e social

Uscendo fuori dal politically correct non tutte le donne amano la ricorrenza dell’otto marzo. O meglio non amano gli eccessi della Festa della donna, l’aspetto consumistico e le celebrazioni che non danno merito e valore a chi ha lottato per vincere le discriminazioni e veder riconosciuto un diritto. C’è chi, invece, vive questa festa come un momento di evasione che, in alcuni, si trasforma in eccessi che spesso diventano oggetto di discussione. In tante, in ogni caso, apprezzano un dolce pensiero…

Buon 8 marzo, frasi e citazioni celebri da condividere

Un augurio affettuoso e una mimosa simbolo della lotta per la parità dei diritti e di una festa che non va ridotta a feste all’insegna di streaptease ed esibizioni bollenti di giovani virgulti. Per chi vuole sorprendere le donne di casa e le colleghe di lavoro suggeriamo alcune frasi e massime da inoltrare su WhatsApp o sui contatti social.