Fedez e Morgan anticipano X Factor: botta e risposta al vetriolo

Hanno anticipato con un botta e risposta a distanza un duello che quasi certamente infiammerà la nuova stagione di X Factor. Fedez e Morgan hanno iniziato a punzecchiarsi con il rapper che ha aperto le danze in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Fedez: ‘Spero che sia professionale e arrivi almeno in orario’

“Non è una questione di essere turbolento. Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario” – ha affermato il marito di Chiara Ferragni sottolineando che non è scontato. “Non è mai stato così” – ha aggiunto Fedez. Non è tardata ad arrivare la replica di Morgan. “Caro Fedez se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte.

La piccata replica Morgan: ‘Sfidami sul piano della competenza musicale’

In passato sono stati protagonisti di diverse schermaglie verbali al tavolo dei giudici di X Factor, in onda in autunno su Sky. Eppure Morgan poche settimane fa in un’intervista rilasciata all’AGI riguardo aveva dichiarato: ” Fedez era agli esordi quando l’ho incontrato, io ero nella mia quarta vita, io l’ho rivisto in varie occasioni, abbiamo un rapporto cordiale, mi è simpatico”.