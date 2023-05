Giudici X Factor, tre riconferme e una novità dopo i rumors su Lazza

Un solo cambio in giuria rispetto all’ultima edizione di X Factor. Negli ultimi giorni si era parlato di una possibile mini rivoluzioni con un altro giudice che viaggiava verso l’addio dopo quello anticipato e dato per certo di Rkomi.

Dargen D’Amico in giuria a X Factor dopo le voci su un possibile addio, confermati Fedez e Ambra

Secondo alcune indiscrezioni di The Pipol Tv la riconferma dell’istrionico Dargen D’Amico era in bilico con la produzione che stava cercando di assicurarsi uno degli artisti che sta spopolando tra i giovani. Tutti gli indizi portavano a Lazza, secondo classificato al Festival di Sanremo con Cenere, con Tananai e Rose Villain alternative.

Rumors che avevano infiammato i fan degli artisti oltre ad accendere discussioni tra i fan del programma che speravano anche in un un ritorno di Manuel Agnelli.

Morgan torna giudice del talent e sostituisce Rkomi

Alla fine sempre The Pipol ha riferito che l’unica novità tra i giudici per l’edizione 2023 di X Factor sarà il ritorno di Marco Castoldi, in arte Morgan, che prenderà il posto di Rkomi mentre Dargen D’Amico proseguirà la sua esperienza nel talent con Ambra Angiolini e Fedez. Alla conduzione del programma, in onda su Sky e in replica su Tv8, ci sarà ancora Francesca Michielin.