Le Iene, Belen a rischio: potrebbe arrivare volto di Rete 4

Cambio della guardia a Le Iene dalla prossima stagione? Secondo Tv Blog la riconferma di Belen Rodriguez non sarebbe certa con i vertici di Cologno Monzese che stanno valutando di affidare la conduzione del programma di Italia 1 ad uno dei volti di punta di Rete 4.

Veronica Gentile potrebbe sostituire Belen Rodriguez a Le Iene

Veronica Gentile sarebbe entrata nella rosa delle possibili conduttrici di Le Iene. Una scelta che sembra escludere la presenza contemporanea della partner di Stefano De Martino. Nelle scorse settimane si era parlato dell’ipotesi Pomeriggio 5 in caso di addio di Barbara d’Urso.

Altri rumors la vedevano in procinto di trasferirsi alla Rai. Ora la nuova indiscrezione con la conduttrice di Controcorrente che potrebbe trasformarsi in… Iena. In ogni caso non sarebbe l’unica opzione per Veronica Gentile proposta da Mediaset.