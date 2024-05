Myrta Merlino saluta in anticipo Pomeriggio 5: cambia la conduzione per le puntate di giugno

La prima stagione di Pomeriggio 5 post Barbara d’Urso si avvia verso la fine dopo una stagione non esaltante in termini di ascolti e con la riconferma di Myrta Merlino in bilico. Durante il percorso la conduttrice ha saltato alcune puntate per impegni personali o problemi di salute ed è stata sostituita da Giuseppe Brindisi.

Myrta Merlino si congederà da Pomeriggio 5 il 31 maggio, sarà sostituita da Giuseppe Brindisi

Staffetta che andrà in scena anche per le ultime settimane del talk show di Canale 5. Pomeriggio 5 chiuderà i battenti a metà giugno ma come rivelato da Giuseppe Candela di Dagospia Myrta Merlino saluterà il pubblico il 31 maggio come da accordi presi con i vertici del Biscione.

Un addio che potrebbe essere definitivo con i vertici di Cologno Monzese che avrebbero pensato a Cesara Buonamici come nuova padrona di casa di Pomeriggio 5.

Cesara Buonamici in pole position per la conduzione da settembre

Tra l’altro da alcuni giorni le trasmissioni iniziano alle 17:05 per via del ritorno alla fascia pomeridiana del day time de L’Isola dei Famosi. Probabilmente non sarà l’unico cambiamento visto che la rete vuol dare una rinfrescata al programma, in affanno da qualche anno rispetto al principale competitor, La vita in diretta.