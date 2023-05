Filippo Bisciglia, la commozione per il papà a Verissimo: ‘Gli è stata amputata una gamba’

Il 26 giugno torna Temptation Island ma questa volta è stato FIlippo Bisciglia ad emozionarsi per video e foto durante la puntata del 21 maggio di Verissimo.

IL 26 giugno torna Temptation Island con Filippo Bisciglia confermato alla conduzione

Con Silvia Toffanin ha parlato di un suo grave problema fisico da ragazzino quando è rimasto immobile per due anni perché non poteva camminare. “Ho avuto il morbo Perthes ma per fortuna non sono rimasto zoppo”.

Poi la conduttrice gli ha mostrato alcune foto di quando era ragazzino ed ha faticato a trattenere l’emozione di fronte ad uno scatto con i genitori. Poi la conduttrice ha chiesto a Filippo Bisciglia notizie sullo stato di salute del padre, Piero. “Sta bene è forte, ma chi te le dice a te queste cose perché io non vivo sui social, non scrivo niente. Papà è forte, ride sempre ed è questa la cosa fondamentale. Litigano sempre a casa per le stupidaggini”.

Dal morbo di Perthes alla commozione per la malattia del papà

Il conduttore di Temptation Island ha faticato a trattenere le lacrime ed ha spiazzato Silvia Toffanin. “A papà gli è stata amputata una gamba. Però è forte… Lui è la vecchia generazione e diceva sempre che stava bene… La vecchia guardia, dicono sempre che stanno bene poi tralasci e succedono le cose. Nonostante ciò la sta vivendo bene”.