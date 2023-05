Attivisti gettano liquido nero nella Fontana di Trevi, Gualtieri: ‘Intervento di ripristino lungo e costoso’

Uno dei monumenti simboli di Roma e dell’Italia è finito nel mirino degli attivisti del movimento Ultima Generazione. Liquido nero, di carbone vegetale, è stato gettato all’interno della Fontana di Trevi. Nel corso dell’azione è stato anche srotolato un piccolo striscione per la campagna ‘non paghiamo il fossile´.

Gli attivisti del movimento Ultima Generazione ha gettato liquido nero nella Fontana di Trevi

Alcuni giovani sono stati identificati dagli agenti della Polizia Locale che hanno anche interrotto la protesta. Sul posto il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. “Da una prima stima non ci sono danni permanenti perché la vernice nera si è depositata tutto intorno al materiale di impermeabilizzazione e non sul marmo”. L’accaduto, comunque, comporterà un intervento significativo.

“Costerà molto tempo, impegno e anche acqua perché questa è una Fontana con riciclo d’acqua e noi adesso la dovremo svuotare quindi si butteranno 300 mila litri di acqua. Tante persone ora dovranno lavorare per rimuovere tutta la vernice e appurare che non ci siano danni permanenti come noi speriamo” – ha proseguito il primo cittadino che ha precisato che gli interventi di ripristino della Fontana di Trevi sono costosi e con un impatto ambientale significativo.

⚫️Carbone vegetale nell'acqua della Fontana di Trevi 🚰



1 casa su 4 in Italia è vulnerabile alle alluvioni.



Quanto dobbiamo ancora aspettare perché chi è al governo intervenga concretamente? pic.twitter.com/Au9fniQYrN — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) May 21, 2023

Gualtieri: ‘Giusto battersi per il clima ma non è questo il modo giusto’, Sangiuliano: ‘Ci costituiremo parte civile’

“É una cosa giusta battersi per il clima ma questo non è il modo giusto, è il modo sbagliato perché si rischia di danneggiare i monumenti e perché si costringono le amministrazioni pubbliche ad interventi di ripristino costosi”.

Sull’episodio si è soffermato Gennaro Sangiuliano che ha annunciato che il Ministero della Cultura si costituirà parte civile. “Quello degli attacchi ai monumenti da parte degli eco-vandali “sta diventando un rituale stanco che, purtroppo pero’, ha un costo economico per i cittadini e forse provoca anche danni”.