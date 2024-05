Paolo Bonolis indica il possibile successore ad Avanti un altro a Tv Talk e non esclude il ritorno in Rai

Paolo Bonolis è stato ospite di Tv Talk alla vigilia del gran finale di stagione di Avanti un altro che andrà in onda in prime time domenica 5 maggio. Il conduttore ha confermato che sarà al timone del game show di Canale 5 anche nella prossima stagione per una promessa fatta a Pier Silvio Berlusconi.

Paolo Bonolis conferma che sarà al timone di Avanti un altro anche il prossimo anno: ‘Una promessa va mantenuta’

“Dopo tanti anni c’è un principio di ortite, ma è una promessa fatta e va mantenuta. É anche vero che stiamo molto bene lì, ci divertiamo molto. Siamo tutti in sintonia, con Luca (Laurenti nda) ho un rapporto da 32/33 anni, alla gente piace, fa grandi ascolti. Devo trovare ancora un po’ di energia per continuare a farlo” – ha spiegato il conduttore.

“Mi diverto a farlo, non so chi siano i concorrenti quando arrivano. Ho creato un mondo di fantasmi miei, di irrisolti miei psicologici con il salottino. Preferisco questo all’ovvietà di un testo scritto che non riuscirei mai a seguire. Credo che la gente percepisca il piacere di non prendere sul serio ciò che sta accadendo ma di viverlo ognuno con la propria euforia, le proprie assurdità”.

Paolo Bonolis è stato poi stuzzicato su una possibile riproposizione della staffetta con Gerry Scotti ad Avanti un altro come avvenuto 10 anni anni fa. “Non credo che Gerry abbia piacere nel senso che ha delle sue trasmissioni che vanno tremendamente bene. Nel caso io lasciassi servirebbe una persona che abbia la mia stessa dimensione ludica nella gestione del prodotto. Credo che Stefano De Martino sarebbe la persona giusta”.

‘Nel caso lasciassi Stefano De Martino sarebbe la persona giusta per la gestione del prodotti, in Rai? Tutto può essere’

Il discorso è scivolato sul contratto in scadenza con Mediaset ad agosto del 2025. “Se torno in Rai? A fare cosa… Non lo so, tutto può essere. Posso venire a fare Tv Talk tanto lui sta a guardare i lavori in corso” – ha scherzosamente affermato Bonolis facendo riferimento all’annunciato addio al programma di Massimo Bernardini.