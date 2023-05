Temptation Island, le date della registrazioni e della prima puntata

Dopo un anno di stop tornerà quest’estate l’appuntamento con Temptation Island. Secondo le prime indiscrezioni sbarcheranno all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, 6 o 7 coppie non vip anche se non è stata del tutto esclusa la presenza di ex protagonisti dell’ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne (Carlo Alberto Mancini e Nicole Santarelli o Lavinia Mauro e Alessio Corvino).

Temptation Island, la prima puntata andrà in onda il 26 giugno: all’Is Morus Relais 6 coppie non vip

Nel frattempo The Pipol Tv ha svelato la data di inizio delle registrazioni del reality dei sentimenti con Filippo Bisciglia confermato alla conduzione. Le riprese inizieranno il 9 giugno mentre è stato confermato che la prima puntata di Temptation Island andrà in onda su Canale 5 il 26 giugno.