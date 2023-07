GF Vip, coppia nel mirino per una presunta lista di regali costosi: lo sfogo di Tavassi

Una segnalazione diffusa da Deianira Marzano ha mandato in tilt il web ed, in particolare, i fan del GF Vip. L’influencer ha pubblicato il messaggio di una fan di una coppia protagonista dell’ultima edizione in cui si fa rifermento ad una particolare richiesta avanzata da quest’ultimi. Sulla questione è intervenuto Edoardo Tavassi che ha replicato piccato agli haters.

Regalo della fandom a coppia del GF Vip, la segnalazione di una fan: ‘Inviato il link di una cucina da 13mila euro’

Tutto è partito dall’iniziativa spontanea della fandom degli ex vipponi che si sono organizzati per un fare un regalo ai loro beniamini. Per evitare di presentarsi con qualcosa di poco utile hanno chiesto ai diretti interessati cosa poteva servire per non sprecare soldi. “Lui ha inviato il link di una cucina da 13 mila euro. Deia ma ti rendi conto? Ti sembra una cosa normale?” – ha scritto la fan che non ha nascosto la propria delusione per l’uscita dei suoi idoli.

Non si tratterebbe dell’unico rumors. Nei giorni scorsi si era parlato anche di alcune fan che erano diventate assistenti di una coppia dell’ultima edizione del GF Vip e che si occupassero di diverse mansioni casalinghe. Dal pulire il bagno a preparare la lavatrice fino al pagamento delle utenze. Indiscrezioni che hanno infiammato il web con Edoardo Tavassi che ha replicato piccato agli haters.

Edoardo Tavassi replica agli attacchi degli haters: ‘Ti criticheranno sempre, quindi vivi come credi’

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa andare bene come sei. Quindi: vivi come credi. Fai cosa ti dice il cuore…ciò che vuoi..una vita è un’opera di teatro che non ha prove iniziali”.

Il fratello di Guendalina Tavassi non avrebbe condiviso nessuna lista dei desideri e non avrebbe invitato i fan ad acquistare dal catalogo on line. Inoltre Twitch, la piattaforma utilizzata dall’ex gieffino, è partner di Amazon con il colosso dello streaming che suggerisce ai creator di creare una lista dei desideri.