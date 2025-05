Carmen Di Pietro racconta la tragicomica cena con un vedovo a Verissimo

Carmen Di Pietro a Verissimo con la figlia Carmelina

Un appello andato a segno (quasi): ‘Mi ha chiesto quali quali fiori portare sulla tomba’

Dopo l’appello in tv del figlio Alessandro Iannoni, deciso a trovare un fidanzato per sua madre, Carmen Di Pietro è tornata a Verissimo, nel corso della puntata del 10 maggio, con una confessione sincera e ironica: “Mi hanno chiamato, sì, ma erano tutti troppo giovani!”. L’ex showgirl, oggi 59enne, non rinuncia a cercare un nuovo amore, ma tra le richieste ricevute c’è stato un incontro che definisce al limite del tragicomico.

“Uno mi ha invitata a cena. Era un vedovo. Durante la serata mi parlava solo della moglie defunta, chiedendomi quali fiori portare sulla tomba. Non ce l’ho fatta”. Con il suo solito tono divertito, Carmen non nasconde però una punta di delusione: “Io voglio qualcuno che porti un po’ di leggerezza, non tristezza!”.

L’amore secondo Carmen: ‘Mi ci vuole uno svago, non un funerale!’

La franchezza di Carmen Di Pietro è disarmante, e proprio per questo conquista. “Mi ci vuole un fidanzato, una persona che mi faccia compagnia, che sia uno svago nella mia vita, non una fonte di malinconia”, ha detto senza mezzi termini.

I figli, il perno della sua vita (e della sua agenda)

Al centro della vita di Carmen ci sono sempre stati i suoi figli, Alessandro e Carmelina, che l’hanno affiancata anche in questa apparizione televisiva. È proprio Carmelina, 16 anni, a dire la sua con dolcezza e ironia: “Basta che sia una persona che le vuole bene, e lei è felice. Così ci lascia un po’ in pace”.

Anche il fratello maggiore Alessandro, 23 anni, ha sempre cercato di sostenere la madre, non senza fatica: “Dobbiamo trovarle qualcuno, altrimenti chiede tutto a me!”.

Una routine “militare”: alle 5 in palestra, cena alle 6

Durante l’intervista, emerge anche il lato più esilarante del rapporto tra Carmen e Carmelina. La figlia racconta: “Mamma si sveglia alle 5 per andare in palestra. Apre le finestre e sveglia anche me. La sera andiamo a dormire alle 8, ceniamo alle 6, a volte alle 5. È tutto pieno di Topolino in casa!”

E Carmen, senza battere ciglio, ribatte: “I batteri devono andare via. Ci vuole aria fresca!”.

‘L’amore deve far ridere, non piangere’

Nonostante le difficoltà, Carmen Di Pietro resta speranzosa: “Chi lo dice che non arriverà qualcuno? Basta che abbia energia e un po’ di allegria. L’ultimo mi parlava solo della moglie morta: io ho bisogno di qualcuno che mi faccia ridere”.

Ma la sua determinazione è ben nota anche ai figli. “Mamma è capace di passare dal raccogliere frutta come una contadina a una diretta in prima serata. È tosta”, racconta Carmelina.

Mamma a modo suo: rigida, affettuosa, instancabile

Con la voce rotta dall’emozione, Carmelina ha anche parlato del loro legame profondo. “Sono orgogliosa di lei. Da grande voglio crescere con i suoi valori. Anche se è severa, è perché mi ama”. Carmen conclude: “Non c’è una scuola per diventare mamma. Si fa con il cuore. Io ci ho messo tutto”.

Un cuore aperto e pronto ad accogliere

Carmen Di Pietro, tra una risata e un rimprovero, tra una cena interrotta dai racconti funebri e le alzatacce mattutine, dimostra ancora una volta di essere molto più di un personaggio tv: è una donna vera, con il cuore in mano, pronta ad accogliere la vita (e forse anche l’amore), purché arrivi con un sorriso.