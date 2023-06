Ginevra Lamborghini non era single al GF Vip? Lei replica all’ex fidanzato (VIDEO)

Un audio dell’ex fidanzato di Ginevra Lamborghini ha mandato in subbuglio i ‘gintonic’. Edoardo Casella, conosciuto durante il reality con il soprannome di Scucugnu, ha fatto intendere che i due erano ancora legati sentimentalmente quando ha iniziato l’avventura al GF Vip.

L’ex fidanzato di Ginevra Lamborghini: ‘Signorini disse che era single, non potevamo dire che non lo era’

La Stories è stata diffusa da The Pipol con il consulente di marketing bolognese che, facendo riferimento all’uscita di scena di Antonino Spinalbese dal reality, ha sarcasticamente commentato l’incontro in studio con Ginevra. “Era carichissimo. É entrato un studio e Alfonso Signorini lo ha informato che Ginevra era single. Ma noi non potevamo dire che non lo era”. In quella circostanza l’ex gieffina e Spinalbese si scambiarono un intenso bacio mandando in visibilio i ‘gintonic’.

L’ex gieffina replica a Casella: ‘Mi dispiace sentire falsità da persone alle quali ho voluto bene’

L’uscita di Casella ha inevitabilmente fatto discutere perché Ginevra Lamborghini aveva riferito di essere single e di aver voltato pagina dopo la love story con Scucugnu. Immediata è arrivata la precisazione della diretta interessata sulla questione. “Ho scorto un po’ di brusio sui social... Mi dispiace vedere e sentire dire falsità dalle persone alle quali ho voluto bene. Forse spinte dal fatto che le cose non sono andate come avrebbero voluto. Quindi ragazzi, non ci sono tarantelle qua”.