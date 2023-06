Cremonese-Salernitana 2-0, pagelle e highlights: si salva solo Candreva, male Piatek

Granata in vacanza allo Zini contro una Cremonese che senza fare cose mirabolanti chiude la stagione con un amaro successo. Senza Dia, Vilhena e Bradaric la Salernitana si è presentata allo Zini per l’ultima del campionato di serie A con la migliore formazione possibile. Paulo Sousa punta ad agganciare il Sassuolo ed a sorpassare l’Empoli, impegnato con la Lazio, e non si lascia tentare da un turn over extra large. Rientrano Daniliuc e Gyomber con Bohinen che torna titolare sulla linea mediana del campo.

Grigiorossi avanti di rigore con Buonaiuto, Coulibaly a centimetri dal pari

La Salernitana gioca al piccolo trotto con una Cremonese determinata a chiudere dignitosamente la stagione dopo l’amara e immediata retrocessione tra i cadetti. Dopo una fase di studio Mazzocchi prova a sorprendere la retroguardia grigiorossa dopo una bella combinazione con Bohinen ma trova la risposta di Sarr che allontana il pericolo.

I padroni di casa passano al 25′ su calcio di rigore provocato da un ingenuo fallo di Bohinen su Buonaiuto e concesso dal Var dopo che l’arbitro Perenzoni aveva sorvolato sul contatto in area. Dal dischetto Buonaiuto ha firmato la sua prima rete in massima serie spiazzando Ochoa.

La Salernitana reagisce e va vicino al pari con una conclusione di Candreva dalla distanza deviata da un difensore e alzata in angolo dal portiere della Cremonese. Al 33′ Coulibaly va a centimetri dal gol con una bella conclusione al volo dal limite dell’area. I granata provano ad alzare il ritmo ma il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti. In avvio di ripresa piovono fumogeni dalla curva grigiorossa con l’arbitro che è costretto ad interrompere il match per sei minuti.

Fumogeni in campo, partita ferma per sei minuti

La Salernitana non si accende e Paulo Sousa spedisce in campo Maggiore e Nicolussi Caviglia per Bohinen e Botheim. Al 23′ i granata si rendono pericolosi con il solito Candreva che serve un delizioso pallone a Piatek che stoppa male a centimetri dalla porta di Sarr. Un minuto dopo Ochoa rischia di commettere una frittata clamorosa per tenere in campo un pallone, Ghiglione interviene e Mazzocchi salva sulla linea.

Una manciata di minuti e l’attaccante polacco spreca una nuova chance favorevole tentando di servire Candreva invece di tirare in porta. Al 42′ i padroni di casa trovano la rete del raddoppio con un gran tiro a giro di Tsadjout dopo un errato disimpegno di Coulibaly.

Tsadjout firma il raddoppio grigiorosso, rigore revocato dal Var a Sambia

Nel finale Sambia si procura un rigore che il Var revoca, poco dopo viene annullato un gol a Candreva per fuorigioco. La Salernitana spreca la chance per sorpassare l’Empoli in classifica e agganciare il Sassuolo a quota 5. Il bilancio è positivo, ora bisognerà lavorare sul futuro ad iniziare dalla riconferma di Paulo Sousa.

Le pagelle: Botheim e Maggiore impalpabili, errori fatali per Bohinen e Coulibaly

Ochoa 5,5: in una serata con più ombre che luci anche il messicano non è esente da errori. Per tenere in campo un pallone fornisce un assist a Ghiglione che va ad un passo dal gol.

Daniliuc 6: non ha grosse responsabilità sulle reti dei grigiorossi.

Gyomber 6: fa il suo onesto lavoro contro avversari che non gli creano grossi grattacapi. (29 st Sambia 5,5: scavalla bene dopo il suo ingresso in campo, guarda Tsadjout realizzare il 2 a 0. Conferma di avere grandi qualità in fase offensiva, decisamente in difficoltà quando deve rintuzzare gli avversari).

Pirola 5,5: controlla bene gli avanti grigiorossi ma lascia troppo spazio a Tsadjout in occasione della rete del raddoppio. Esce nel recupero per infortunio visibilmente preoccupato per la convocazione per l’Europeo under 21. (47′ st Trost Ekong sv)

Kastanos 5,5: tanta buona volontà ma il suo impegno produce più fumo che arrosto.

Coulibaly 5,5: nel primo tempo sembra tra i pochi a crederci e sfiora il gol del pari, nella ripresa perde diversi palloni tra cui quello sanguinoso che permette alla Cremonese di raddoppiare.

Bohinen 5: parte bene con l’uno due con Mazzocchi ma poi entra ingenuamente su Buonaiuto per il rigore che porta avanti la Cremonese. (16′ Nicolussi Caviglia 5,5: prova a trasformarsi in ariete da rigore ma non gli riesce benissimo).

Mazzocchi 5,5: l’avvio è scoppiettante ma si spegne subito. Continua la sua fase altalenante dal rientro dall’infortunio. Salva sulla linea di porta dopo un errore di Ochoa.

Candreva 6,5: è tra i più ‘anziani’ in campo ma è l’unico dei granata ad affrontare la partita dello Zini con il giusto piglio.

Botheim 5: si vede solo ad inizio ripresa quando sbaglia un assist non complicato. L’assistente poi segnala il fuorigioco. Chiude con un solo gol all’attivo l’attaccante norvegese incubo della Roma nella Coppe. Da recuperare.(16′ st Maggiore 5: solito fantasma, stagione da dimenticare).

Piatek 4,5: spreca una clamoroso assist di Candreva cincischiando ad un passo da Sarr. Concede il bis poco dopo, il gol resta una chimera. Incassa anche un giallo che gli farà saltare il primo impegno della prossima stagione ma difficilmente indosserà ancora il granata.

Cremonese-Salernitana 2-0, gli highlights

Sarr salva su Mazzocchi

Il fallo da rigore di Bohinen su Buonaiuto

Buonaiuto spiazza Ochoa e porta avanti i padroni di casa

Sarr alza in angolo la conclusione di Candreva

La conclusione di Lassana Coulibaly termina di poco a lato

La punizione di Valeri termina di poco a lato

Piatek tenta di servire Candreva invece di concludere e spreca da buona posizione

Tsadjout firma il gol del raddoppio

L’arbitro prima concede il rigore alla Salernitana per fallo su Sambia, poi il Var lo revoca