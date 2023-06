Arisa, il momento difficile e l’autocritica feroce: ‘Canto e mi trucco di mer.. ‘ (VIDEO)

Dopo le polemiche per il suo endorsement per Giorgia Meloni, pur ribadendo il sostegno alla comunità Lgbtq+, Arisa sta attraversando un momento delicato e via Stories ha manifestato il proprio disappunto per la sua performance con Massimo Ranieri.

Arisa, l’autocritica mentre guarda in tv l’esibizione con Massimo Ranieri: ‘Non mi voglio vedere’

L’artista lucana ha condiviso il post mentre stava guardando la trasmissione andata in onda su Rai 1. Una dura autocritica ed anche un messaggio agli haters che continuano a prenderla di mira per quanto affermato nei giorni scorsi. “Certo che a volte che canto proprio di mer.., mi trucco proprio di mer.. Sto profilo così, ho spento la tv. Non mi voglio vedere, ve lo giuro. Non mi voglio vedere. Siete ancora arrabbiati con me? Che spreco di tempo” – ha detto Arisa che ha poi inviato un bacio ai suoi denigratori.

“Inizio a cantare bene, poi dopo un po’ non so che succede ogni volta. Mamma, forse è perché sono stanca. Mi devo prendere un periodo, non so cosa fare. Ma se non lavoro cosa faccio? Cosa potrei fare nella vita? A parte le cose p..nografiche che mi inviate. Potrei andare a scavare le patate” – ha aggiunto Arisa che poi mostrato le scarpe che indossa quando esibisce.

‘Potrei andare a scavare le patate, forse è colpa delle scarpe’, i fan la rincuorano

“Forse è per colpa delle scarpe troppo alte. Si può cantare con queste scarpe? Ditemi voi… Vorrei andare senza trucco e con le scarpe basse ma devo trovare un paio di scarpe che mi slancino”. Poi però si è rincuorata. “No, dai ho cantato bene… Sentimentale, un po’ struggente. A volte con me stessa mi arrabbio troppo. Ci voleva un po’ più di vita, familiare, caloroso, non giudicante. Non lo so ragazzi. Potrei stare meglio. É il coraggio che manca”. L’artista è stata rincuorata dai numerosi fan.