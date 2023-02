GF Vip, Giovanni Ciacci a Casa Pipol: ‘Dov’è il referto medico di Bellavia? Deve chiedermi scusa’

Giovanni Ciacci è tornato a parlare del caso Marco Bellavia nel corso di Casa Pipol stuzzicato da Gabriele Parpiglia. Il costumista e personaggio televisivo aveva condiviso un post nei giorni scorsi in cui riferiva di aver intrapreso una serie di azioni legali, attraverso l’avvocato Laura Sgrò, nei confronti di chi ha incitato all’odio, l’ha denigrato e l’ha offeso.

Giovanni Ciacci sul caso Bellavia a Casa Pipol dopo il post su Instagram: ‘Dove ho bullizzato Marco?’

“Sono stato tacciato di bullismo (parola che non mi appartiene) quali sono gli atti dove io (ed aggiungo anche gli altri componenti della casa) ho bullizzato Marco ? Per quello che riguarda me partecipando ad un gioco ad eliminazione (come da regolamento) cercavo di eliminare un concorrente che gareggiava come tutti gli altri” – ha scritto su Instagram sottolineando che Bellavia non ha parlato di bullismo né di depressione ma di un crollo dovuto alla mancanza di sonno oltre che di panico da televoto.

Giovanni Ciacci: ‘Dopo che mi sono raccontato si è generato un odio nei miei confronti’

A Casa Pipol Giovanni Ciacci ha ulteriormente precisato il suo pensiero su quanto accaduto con Marco Bellavia nella casa del GF Vip. “Il mio Grande Fratello è iniziato un anno prima, perché io mi sono dovuto raccontare e raccontarmi molto volentieri. Facendo così ho abbattuto un muro che mi ha permesso di entrare nella casa del GF Vip. Questo ha generato un odio nei miei confronti sia da parte di alcuni addetti ai lavori che da persone dell’ambiente dello spettacolo. Sono un personaggio scomodo, non ho padrini o protettori” – ha esordito l’opinionista che poi è tornato sul caso che ha caratterizzato la parte iniziale della settima edizione del reality show.

“Pretendo delle scuse da Marco Bellavia… Dov’è il referto medico? Voglio vederlo, perché se esci dalla casa con quello che dice di aver avuto vai in un posto adeguato dove ti rilasciano un certificato sui problemi che ha avuto. Il giorno dopo non vai a cena con Pamela Prati o pubblichi la foto che vai in bicicletta. Inoltre è andato il pomeriggio a Canale 5 a dire che aveva avuto ansia da televoto” – ha spiegato l’ex gieffino.

‘Pretendo delle scuse da Marco Bellavia, ad oggi non c’è una diagnosi su quello che è successo’

“Ad oggi non c’è una diagnosi di quello che è successo. Quando siamo passati io e Attilio Romita stavamo andando a chiamare il Grande Fratello perché non comprendevamo cosa stesse accadendo. Marco deve delle scuse a me ed a tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip” – ha chiosato Giovanni Ciacci durante l’intervento a Casa Pipol.