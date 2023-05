Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nuovi rumors sulla crisi: ‘Ci stanno riprovando, situazione difficile’

Aveva parlato per la prima volta di crisi durante una puntata del GF Vip. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembravano aver superato quelle incomprensioni che avevano messo a dura prova la loro relazione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nuova crisi dopo le incomprensioni dei mesi scorsi

In quest’ultimi giorni i nuovi rumors sulla coppia che per Dagospia sarebbe scoppiata mentre l’esperto di gossip Alessandro Rosica non chiude del tutto le porte ad un riavvicinamento ma c’è anche chi parla di strategia mediatica. L’influencer e l’ex velino sarebbero stati visti cenare in tavoli separati in un locale di Milano. Non solo un’utente ha segnalato a Deianira Marzano che i due si sarebbero incrociati casualmente ma non si sarebbero “nemmeno sfiorati”.

L’italo persiana sembrava particolarmente nera mentre Pierpaolo Pretelli si è mostrato disinvolto e sorridente. Un amico del materano ha smentito un comportamento disinvolto con le ragazze presenti. “Non è vero che ha regalato rose”. Qualcuno, però, avrebbe anche visto Giulia e Pierpaolo allontanarsi insieme

Alessandro Rosica: ‘Alla base ci sarebbe il poco rispetto’

Nelle ultime ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha confermato che la coppia nata nella casa del GF Vip è nuovamente in crisi. “Ci stanno riprovando ma ad oggi la situazione è molto difficile. Alla base dei motivi ci sarebbe il poco rispetto. Lo so che molti di voi ci resteranno male, io compreso. Come sapete da tempo li supporto contro tutto e tutti” – ha aggiunto sottolineando di essere più dalla parte di Giulia Salemi. “Pier è un ragazzo strabiliante e simpatico ma non è pronto per una famiglia soprattutto dopo la scottatura con la sua ex che l’ha destabilizzato”.