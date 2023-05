Savigliano, muore dopo aver partorito: la piccola sta bene, accertamenti in corso

Una donna di origine marocchine ma residente da tempo nella provincia di Cuneo è morta dopo il parto all’ospedale SS Annunziata di Savigliano.

La donna stroncata da una grave emorragia post parto: non era alla prima gravidanza

Il decesso è avvenuto lunedì 29 maggio, in conseguenza di una gravissima emorragia post-parto. La donna non era alla prima gravidanza. Secondo quanto si apprende dalla struttura sanitaria sono state messe in atto manovre di sicurezza e di rianimazione ma non c’è stato nulla da fare.

La bimba, di 3050 grammi di peso, sarebbe in ottime condizioni di salute e affidata alle cure dei parenti. Tutti gli accertamenti necessari sono in atto da parte della Direzione dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano e del personale del reparto per comprendere le cause che hanno determinato le complicazioni durante il parto e il tragico epilogo.