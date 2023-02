Giulia Salemi scoppia in lacrime e conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli al GF Vip: il retroscena

In lacrime ha annunciato che il suo sarà un San Valentino particolare. Nessuna fuga d’amore o cena romantica con il suo Pierpaolo Pretelli ma una clamorosa rottura con pausa di riflessione. Giulia Salemi l’ha rivelato senza fare giri di parole nel corso della puntata del 13 febbraio del GF Vip stuzzicata da Alfonso Signorini.

Giulia Salemi sulla rottura con Pierpaolo Pretelli: ‘Non sono volati piatti né ci sono stati tradimenti’

“Io e Pierpaolo stiamo vivendo un momento di crisi che può capitare a qualsiasi coppia di 30 anni ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono stati né tradimenti né terze persone” – ha aggiunto l’influencer che non ha trattenuto le lacrime. “Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di trovare una soluzione”. Il conduttore del GF Vip ha cercato di consolare Giulia Salemi. “Che carina, vedrai che una soluzione pure si trova. Siete meravigliosi, ce la metterete tutta”.

L’opinionista social ha aggiunto che venga rispettata la privacy pur essendo consapevole che la coppia con Pierpaolo Pretelli è nata sotto le telecamere. A questo punto Signorini ha chiesto a Giulia Salemi come avrebbe trascorso la festa di San Valentino. “A Napoli con te così magari ci fai anche da psicologo”. Il conduttore del GF Vip ha spiegato che sarà nel capoluogo campano con i ‘prelemi’ per un evento.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica: ‘A Giulia non piacciono certe atteggiamenti di Pierpaolo’

“Forza che ce la farete” – ha aggiunto il direttore del settimanale Chi. Signorini poi le ha chiesto se avesse selezionato qualche tweet sulla sua crisi con Pierpaolo. “Ho selezionato solo i tweet che riguardano i ragazzi”. Risposta che è stata apprezzata dal conduttore. “Mi piace questa risposta di Giulia”. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica alla base della crisi ci sarebbero alcuni atteggiamenti di Pretelli che Giulia non ha gradito. Nessun tradimento ma divergenze di vedute che non sarebbero insanabili.