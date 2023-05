Siviglia-Roma, dalla maglietta per Sergio Rico ai capelli di Damiano dei Maneskin: emozioni e tensioni

Emozioni sugli spalti a Budapest e in campo prima del calcio di inizio di Siviglia-Roma. In campo per Sergio Rico, il secondo portiere del Paris Saint-Germain ricoverato in terapia intensiva per un trauma cranico. I giocatori del Siviglia durante il riscaldamento per la finale di Europa League hanno indossato una t-shirt con la scritta di incoraggiamento per il loro ex compagno.

I calciatori del Siviglia effettuano il riscaldamento con una maglia di Sergio Rico

Entusiasmo a mille tra i tifosi giallorossi con 25mila supporter che hanno invaso la capitale ungherese. Anche la capitale è in fibrillazione con tanti supporter che si sono radunati in zona Olimpico con la speranza di poter esplodere di gioia al fischio finale della partita. Nell’occasione Damiano David, il frontman dei Maneskin, si tinge i capelli dei colori della Roma.

Di ben altro tenore il clima all’esterno dello stadio poche ore prima dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia. A seguito di una rissa scoppiata alle 14 a Egressy Road è intervenuta la polizia che, arrivata sul posto ha arrestato sette persone, come si riferisce il sito web della polizia locale.

La coreografia dei tifosi del Siviglia

25mila tifosi giallorossi a Budapest, tensione tra sostenitori spagnoli e ultras dello Slask Cracovia

É stato avviato un procedimento contro cittadini polacchi. Da giorni è circolata voce infatti dell’arrivo nella capitale magiara di ultras dello Slask Cracovia, da anni protagonisti di scontri con la tifoseria andalusa. Tre persone sono rimaste ferite durante la rissa. Portati in ospedale un cittadino spagnolo e uno svedese per ulteriori cure.

Niente finale di Europa League, invece per 70 tifosi del Siviglia rimasti bloccati all’aeroporto di Palma di Maiorca. I supporter andalusi avevano prenotato un volo Ryanair che prevedeva una coincidenza nell’isola delle Baleari ma c’è stato un ritardo e hanno perso il volo per la capitale ungherese.