Giuseppe Garibaldi accusa un nuovo malore al Grande Fratello ed esce: ‘Sta vomitando’ (VIDEO)

Nuovo malore per Giuseppe Garibaldi che è uscito temporaneamente dalla casa per accertamenti. L’allarme è scattato nel pomeriggio di martedì 13 febbraio quando Grecia Colmenares si è avvicinata a Stefano Miele e gli ha detto che in bagno c’era qualcuno che stava vomitando. Quest’ultimo ha allertato Anita Olivieri mentre Beatrice Luzzi ha avvertito gli altri: “Giuseppe sta di nuovo male”.

Malore Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares lancia l’allarme

Gli inquilini hanno così raggiunto il compagno di avventura mentre la regia ha staccato le immagini. Grande apprensioni tra i telespettatori che seguono quotidianamente il reality show sul canale 55 e in streaming per conoscere lo stato di salute di Giuseppe Garibaldi che aveva accusato un malore già il 3 febbraio dopo un intenso allenamento. In quell’occasione perse i sensi davanti alla porta del bagno.

Il comunicato del Grande Fratello: ‘Lascia la casa per sottoporsi ad accertamenti medici’

Successivamente il Grande Fratello ha diffuso un comunicato sulle pagine ufficiali. “Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici”. Non è da escludere che il calabrese decida di abbandonare definitivamente il programma visti i due malori accusati in pochi giorni.