Cosa ha causato il malore di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello: ‘Sono svenuto e non ricordo’

A distanza di alcuni giorni dal grande spavento Giuseppe Garibaldi è tornato al Grande Fratello nel corso della puntata del 5 febbraio. Prima di rientrare nella casa più spiata dagli italiani ha ricostruito in studio cosa ha provocato il malessere che l’ha portato a svenire davanti al bagno.

Giuseppe Garibaldi: ‘Ho mangiato pochissimo e mi sono messo a correre sul tapis roulant per un’ora e mezzo’

“Volevo fare l’Alex Schwazer della situazione. Mi sono messo sul tapis roulant a correre e non ce l’ha fatta”. Il calabrese ha spiegato di essersi sottoposto ad un allenamento pesante. “Ho mangiato pochissimo, dopo aver fatto colazione a mezzogiorno non ho proprio pranzato. Mi sono messo a correre ad alta velocità sul tapis quando ho avvertito che c’era qualcosa che non andava” – ha spiegato Giuseppe Garibaldi precisando di aver corso per un’ora e 15′ dai 15 ai 20 km/h.

‘Avvertivo che c’era qualcosa che non andava ed ho preso acqua e zucchero ma non ha fatto alcun effetto’

“Sono andato a prendermi un bicchiere di acqua e zucchero per tirarmi su ma non ha fatto nessun effetto. Tanto che mi sono messo al letto. Quando mi sono svegliato notavo che non riuscivo a reagire al mio corpo e mentre stavo andando in bagno sono svenuto. Poi non ricordo più nulla” – ha aggiunto il collaboratore scolastico che poi ha salutato gli ex coinquilini ed ha ringraziato il medico del Grande Fratello, i compagni di avventura e gli italiani per il sostegno.