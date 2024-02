Grande Fratello, fazzoletto si tinge di… giallo: Anita Olivieri a rischio squalifica

Un fazzoletto che si tinge di… giallo al Grande Fratello. É quello che di Anita Olivieri che ha già subito una punizione in passato per un bigliettino ricevuto dalla madre. Durante la puntata del 14 febbraio la 26enne ha ricevuto la visita a sorpresa del fidanzato, Edoardo Sanson.

Anita Olivieri, l’incontro a sorpresa con il fidanzato nella casa del Grande Fratello nel giorno di San Valentino (FOTO)

Quando è entrata nella casa più spiata degli italiani erano in una fase di riflessione del suo rapporto con il 27enne torinese tanto che aveva riferito di essere single. Durante il percorso ha compreso di essere ancora legata ad Edoardo ed ha iniziato a confidarsi con le coinquiline fino a parlarne apertamente anche in trasmissione.

Durante l’emozionante incontro Sanson ha passato un fazzoletto ad Anita Olivieri che l’ha utilizzato per asciugare le lacrime. Davide Maggio però ha notato un dettaglio che se fosse appurato dal Grande Fratello potrebbe far scattare un nuovo provvedimento disciplinare per la romana e, probabilmente, la squalifica.

La segnalazione di Davide Maggio: ‘Sembra stia leggendo qualcosa nel fazzoletto che le ha dato il fidanzato’

Una volta sul divano la 26enne ha un atteggiamento sospetto al rientro da una pubblicità quando ha aperto il fazzoletto per mostrare qualcosa a Rosy Chin dando la sensazione di leggere come si trattasse di un bigliettino. Il regolamento vieta di ricevere informazioni dall’esterno in qualsiasi modo e, in considerazione della recidiva, per Anita Olivieri c’è il rischio di finire bruscamente l’avventura nel reality show se fosse accertata la violazione.