Come sta Giuseppe Garibaldi, interviene il Grande Fratello dopo le polemiche web

Il tam tam sui social per avere notizie sulle condizioni di Giuseppe Garibaldi trasportato in ospedale dopo un malore avvertito nella casa del Grande Fratello venerdì 2 febbraio.

Giuseppe Garibaldi in ospedale dopo il malore al Grande Fratello, i familiari: ‘Sta bene, sorride e scherza’

Le grida dei coinquilini, le preoccupazioni dell’amica, Anita Olivieri, le parole di Marco Maddaloni – “Non toccategli il cuore” – avevano allarmato i fan del reality show che per ore hanno chiesto lumi sui social sulle condizioni del calabrese. La nota ufficiale del Grande Fratello è stata condivisa poco dopo le 11:15 di sabato 3 febbraio dopo che i familiari di Giuseppe Garibaldi avevano già tranquillizzato i fan del programma. “Sta bene, sorride e scherza. É sotto controllo perché ha sbattuto la testa dopo essere svenuto per il malore”.

Quadro medico che, senza entrare nei dettagli, è stato confermato anche dal Grande Fratello: “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile” – riporta la nota ufficiale. Secondo Davide Maggio sarebbe stato dimesso. “Rientrerà in casa dopo la quarantena”.

La nota del Grande Fratello: ‘Leggero malore, rientrerà appena possibile’

Non sono mancate polemiche sul web con diversi utenti che hanno accusato la produzione di una “comunicazione tardiva” vista la preoccupazione generata dal malore improvviso che aveva colpito il trentenne. Non è da escludere che possa tornare nella casa più spiata dagli italiani già in occasione della puntata di lunedì 5 febbraio.