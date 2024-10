Grande Fratello, Cesara Buonamici dopo lo sfogo di Enzo Paolo Turchi: ‘Forse un divorzio in diretta’

“Forse abbiamo assistito a un divorzio in diretta”. Cesara Buonamici e Alfonso Signorini sono rimasti spiazzati dalla reazione di Enzo Paolo Turchi dopo l’ingresso di Carmen Russo nella casa del Grande Fratello.

Enzo Paolo Turchi si sfoga dopo l’incontro con Carmen Russo e spiazza Signorini

La show girl ha raggiunto il marito per cercare di farlo desistere dal proposito di abbandonare il programma. Il ballerino però non ha gradito l’intromissione della partner e più volte ha ribadito di voler tornare a casa perché ritiene di aver esaurito il suo compito nel reality ma soprattutto vuole stare al fianco della figlia, Maria. Chiamato in confessionale da Alfonso Signorini il coreografo ha spiegato i motivi della sua reazione. “Lei vuole arrivare a farmi restare”. Ma al conduttore non è passato inosservata la fredda accoglienza che ha riservato a Carmen Russo.

Il ballerino: ‘Se a lei non sta bene un uomo così me ne vado di casa’

“Per un periodo ho avuto il sentore che Carmen fosse un po’ stufa di come agivo io, non del nostro rapporto. Non ballo più, insegno solamente, mi sposto fuori e l’ho vista distaccata da me. Adesso vado via dal Grande Fratello, se a lei non sta bene un uomo così io me ne vado da casa. Lo dico veramente, forse troppo tempo insieme” – ha aggiunto Enzo Paolo Turchi. “É un mio sentore. Se mi ha tradita? Non credo, lo escludo. Non è il tipo, almeno spero ” – ha chiosato prima che Signorini gli proponesse di restare in casa con Carmen Russo.