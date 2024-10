Grande Fratello, Alberto De Pisis sgancia una bomba su Helena: ‘Ho parlato con lei prima che entrasse’

Ormai Helena Prestes è una specialista dei reality. Dopo l’esperienza a Pechino Express e a L’Isola dei Famosi è entrata da quasi un mese nella casa del Grande Fratello lasciando subito il segno. Per un ex gieffino la 34enne non ha detto la verità sul suo stato sentimentale al momento di varcare la porta rossa.

Helena Prestes, il feeling con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello e la delusione

Al Grande Fratello la brasiliana si è inserita nel triangolo che si stava creando tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez rimescolando le carte. Con Lorenzo si è subito creato un buon feeling ma, dopo gli ammiccamenti iniziali, il rapporto ha subito un brusco stop anche perché Helena ha compreso che il modello milanese è ancora interessato a Shaila Gatta. In puntata la sudamericana ha manifestato il suo disappunto per il comportamento dell’ex tentatore.

Helena Prestes però potrebbe nascondere un segreto. Durante la puntata del 7 ottobre di Pomeriggio 5 Alberto De Pisis ha riferito che la brasiliana sarebbe fidanzata con un “ragazzo bellissimo di origine belga che vive fra New York e l’Europa”.

Alberto De Pisis: ‘Sapevo che era fidanzata con un ragazzo bellissimo di origine belga’

Inoltre ha raccontato di essere stato contattato dalla modella prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani. “Ho fatto 197 giorni al Grande Fratello. Quando mi ha chiamato era col fidanzato a Mykonos a kitesurf perché era fine agosto” – ha precisato De Pisis che ha aggiunto che non gli piacciono le persone che appena entrano in gioco vogliono creare una coppia. “Forse vogliono accaparrarsi delle fanpage e assicurarsi dei blocchi in puntata.”