Grande Fratello, il segreto di Lorenzo ed Helena potrebbe stravolgere gli equilibri in casa

Ci sarebbe un segreto che potrebbe sparigliare le carte al Grande Fratello. Coinvolti due concorrenti protagonisti degli intrecci amorosi che hanno caratterizzato finora il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes avrebbero avuto un flirt prima di entrare nella casa del Grande Fratello

Pare che Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes si conoscessero già prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani. Non solo pare che tra i due ci sia stato un breve flirt. L’alert sarebbe scattato dopo che l’ex tentatore si è avvicinato ad alcuni compagni di avventura a conoscenza di questo dettaglio se ne avessero parlato. Qualcosa sarebbe scappato a Tommaso Franchi ed Amanda Lecciso durante una conversazione. Pare che i due si siano conosciuti durante un evento di moda.

“La relazione sarebbe durata alcune settimane” – secondo le indiscrezioni di Agent Beast. In molti si chiedono come mai la brasiliana non ne abbia parlato per mettere in difficoltà Spolverato quando è rimasta delusa da alcuni suoi comportamenti.

Gli autori del Grande Fratello pronti a sganciare la ‘bomba’

Secondo Deianira Marzano gli autori del Grande Fratello, forse nella puntata del 19 novembre, potrebbe sganciare una ‘bomba’ che riguarda Lorenzo ed Helena Prestes. “Ci sono rivelazioni in arrivo che potrebbero stravolgere tutto! Gli autori stanno solo cercando il momento giusto per svelare tutto e fare il loro intervento”. Anche l’ex gieffino Biagio D’Anelli ha confermato la liaison. Ora resta da comprendere se Alfonso Signorini tirerà fuori questo segreto per cambiare nuovamente gli equilibri all’interno della casa spiazzando Shaila Gatta.