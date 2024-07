Grande Fratello: Karina Cascella svela com’è andato il provino con Signorini, i primi nomi nel cast

Per grandi linee Alfonso Signorini ha già definito gran parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello dopo aver vagliato candidature, valutato profili e contattato vip. Nomi che custodisce gelosamente e che inizierà a snocciolare i nomi attraverso le pagine social probabilmente dopo Ferragosto.

Dagospia anticipa i primi nomi: c’è Enzo Paolo Turchi, Karina Cascella spiega i motivi del no

Dagospia ha giocato d’anticipo con Giuseppe Candela che ha anticipato i nomi dei primi concorrenti che il 16 settembre varcheranno la porta rossa. Dopo Carmen Russo toccherà ad Enzo Paolo Turchi entrare nella casa più spiata degli italiani. Il sito dava per certa anche la partecipazione di Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne e dei talk show di Barbara d’Urso, che è intervenuta su Instagram per chiarire la sua posizione. “Ho incontrato gli autori e sono rimasta piacevolmente colpita da Alfonso Signorini. Una bella scoperta, non l’avevo mai incontrato prima. Dopo il colloquio c’è stata una proposta ma dopo la mia risposta si è interrotta la trattativa”.

Karina ha spiegato che sia per la famiglia, la figlia in particolare, che per il lavoro non può assentarsi per sei mesi. “Quando prendo un impegno lo mantengo fino in fondo. Non sono una persona che entra e che dopo una settimana cambia idea e va via” – ha aggiunto la 44enne di Aversa. “Ringrazio gli autori. É una proposta di lavoro ed un’opportunità importante visto tutto quello che consegue dal partecipare ad una trasmissione così popolare”.

Da Temptation Island arrivano Lino e Alessia sulla scia di Mirko e Perla, l’ironia di Karina

Come nella scorsa edizione, con il triangolo tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, ci sarà spazio per una coppia ‘scoppiata’ a Temptation Island. La scelta sarebbe ricaduta su Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Magari in corso d’opera potrebbe entrare Maika Randazzo, la tentatrice che ha stregato il napoletano e che sta frequentando anche dopo la fine dell’avventura nel reality dei sentimenti. Sulla questione è intervenuta anche Karina Cascella. “Lino avrà tirato un sospiro di sollievo. Se fossi stata con lui in casa il falò di confronto sarebbe stato nulla rispetto a quello che gli avrei creato”.