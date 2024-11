Grande Fratello, Maica delusa da Tommaso Franchi: ‘Scarafaggio, mi hai dato false speranze’

Delusione e lacrime per Maica Benedicto per quanto affermato da Tommaso Franchi al Gran Hermano. La spagnola è venuta a sapere dai compagni di avventura che il toscano non prova solo simpatia nei suoi confronti ma non è attratto da lei. Un comportamento che l’ha spiazzata visto che durante la breve esperienza in Italia nella casa del Grande Fratello aveva percepito un forte interesse.

Maica apprende dai coinquilini al Gran Hermano che Tommaso Franchi non prova sentimenti per lei e perde le staffe

“Non posso credere a quello che mi ha fatto. Che scarafaggio. Mi ha detto che provava cose carine per me, che c’era un legame speciale , ho visto i video e sì erano le sue lacrime anche se adesso dice di no mi sento ridicola”. La 25enne si è voluta subito confrontare con Tommaso Franchi. “Mi hai detto in Italia che ti piacevo. E poi qui, che c’era un legame, che altrimenti non saresti stato qui. Mi dici cose che non sono vere e hai detto altre cose ai miei colleghi che non sapevi come dirmi che non ti piaccio. Mi hai ferito oggi. Mi hai dato false speranze . Non mi è mai piaciuto nessuno, ma con te mi sono sentito, ma ora zero”. L’idraulico ha ribattuto che non le aveva mai detto che era innamorato di lei. “Sì che mi piaci, ma come persona. Il sentimento è un’altra cosa” – ha riferito.

Franchi replica alla modella: ‘Mi hanno fatto venire qui per fare la storia con te’

Poi ha cercato di difendersi sostenendo che i video in cui sembrava mostrare nostalgia erano stati realizzati per “stare al gioco del reality”. Franchi ha fatto a Maica intendere che era più fatto esterni ad alimentare un possibile flirt tra di loro. “In Italia stavo bene, erano dieci anni che non prendevo un aereo. Mi hanno preso e fatto venire in Spagna. Io stavo bene in Italia. Mi hanno fatto venire qui per fare la storia con te“. Affermazioni che hanno deluso profondamente la spagnola e i suoi fan con l’hashtag cucaracho (scarafaggio), in relazione a Tommaso, che ha conquistato in Spagna la topic trend su X.