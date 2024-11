Grande Fratello, Tommaso incontra Maica e dimentica Mariavittoria: ‘Non mi manca’

Tommaso Franchi sembra aver dimenticato Mariavittoria Minghetti. Prima di volare a Madrid per unirsi ai concorrenti del Grande Hermano per alcuni giorni aveva dedicato dolci parole alla 31enne romana. In Spagna ha ritrovato Maica Benedicto che era rimasta stregata dall’idraulico nei pochi giorni trascorsi in Italia nella casa del Grande Fratello.

Tommaso Franchi parla di Mariavittoria Minghetti con Maica al Grande Hermano

A domanda diretta della modella il toscano ha affermato che non gli manca per poi precisare che gli mancano tutti i coinquilini. “Tu sei un po’ gelosa, ammettilo” – ha scherzosamente affermato Tommaso che ha spiegato che è attratto fisicamente da Mariavittoria.

“Mi può anche piacere, ma non nel senso che ci vorrei stare insieme. Il mio non è un mi piace voglio stare con te… Direi che è più un mi piace esteticamente. Ne abbiamo anche parlato”. Franchi ha manifestato anche le sue perplessità rispetto alle coppie che si creano nei reality. “Qua ti vedi ogni giorno”.

La presa di posizione di Tommaso Franchi ha suscitato reazioni negative sui social con diversi utenti che ritengono il suo comportamento ambiguo. “Prima dice che le piace e la vuole presentare alla nonna e poi ritratta. Gli è bastato una notte per cambiare idea” – ha riferito un utente.

L’idraulico finisce nel mirino dei social

Dall’altra parte Mariavittoria ha ammesso di sentire la mancanza del 24enne e che al suo rientro in casa desidera chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso. “Sento la sua mancanza”. Un confronto destinato a fare scintille non appena le saranno fatte ascoltare la conversazione tra Tommaso e Maica Benedicto al Grande Hermano.