Grande Fratello, scambio con il Grande Hermano: chi arriva e i due inquilini che voleranno in Spagna

Per la prima volta l’edizione italiana del Grande Fratello sperimenterà lo scambio con concorrenti impegnati nel reality all’estero. Nel corso della puntata del 21 ottobre un’inquilina del Grande Hermano varcherà la porta rossa per restare in casa per alcuni giorni. Contestualmente due concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini voleranno in Spagna.

Maica Benedicto entrerà nella casa del Grande Fratello, lo scherzo della squalifica e poi l’annuncio al Grande Hermano

La pagina Tendencias de España era stata tra le prime ad annunciare la partenza della modella Maica Benedicto. Ufficialità che è arrivata nelle scorse ore nel corso della puntata del Grande Hermano quando hanno convocato la 25enne di Murcia in confessionale e le hanno fatto credere di essere squalificata. La ragazza non ha trattenuto le lacrime manifestando il suo stupore per una decisione che non comprendeva. Alla fine le è stato comunicato che sarebbe partita per l’Italia per trascorrere qualche giorno nella casa del Grande Fratello. Una notizia che Maica Benedicto ha accolto con entusiasmo.

Maica Benedicto è la concorrente del Gran Hermano che arriverà in Italia! #GrandeFratello pic.twitter.com/ArHto1ZMjm — trashtvstellare (@tvstellare) October 20, 2024

Javier Martinez e Yulia Bruschi voleranno in Spagna per i media iberici

Nel frattempo sui social si è scatenato il toto nomi sui possibili partenti dal Bel Paese per la penisola iberica. In un primo momento i nomi più accreditati sembravano quelli di Iago Garcia, viste le sue origini spagnole, e Shaila Gatta. Secondo i media spagnoli si uniranno temporaneamente al cast del Grande Hermano l’argentino Javier Martinez e la modella italo cubana Yulia Bruschi. Rumors che hanno infiammato i social. Uno scambio che è destinato far saltare gli equilibri nella casa oltre che a provocare il malumore tra alcuni inquilini.