Grande Fratello, lo sfogo di Jessica Morlacchi con Clayton ed Helena: ‘Voglio andare via’

L’infuocato litigio con Yulia Bruschi ha mandato in crisi Jessica Morlacchi che nelle ultime ore ha manifestato l’intenzione di lasciare il Grande Fratello. Nel giro di poche ore ha manifestato il desiderio di andare via prima ad Helena Prestes e poi a Clayton Norcross.

Jessica Morlacchi in crisi dopo la lite con Yulia Bruschi al Grande Fratello

Nel conversare con l’attore la cantante ha affermato che non ha nessuna intenzione di diventare matta o ammalarsi per situazioni che non le “interessano minimamente” sottolineando che fuori ha molte cose importanti. “Ho il mio lavoro”. A questo punto lo storico volto di Thorne di Beautiful le ha chiesto cosa l’avesse spinta a partecipare al reality show di Canale 5. “Non pensavo fosse così, sono sincera. Immaginavo ci fossero conflitti importanti, confronti ma non pensavo ci fossero persone così. Così strane e false. Non frequento nessuno così fuori. Vedo solo persone brave, non sono abituata”.

HA RAGIONE #GrandeFratello pic.twitter.com/eWK13Rwbd6 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) October 16, 2024

Jessica Morlacchi ha poi preferito proseguire a meditare sul letto lasciandosi andare ad un’affermazione a voce alta. “Vivo di silenzi, pensa come sto qua dentro. Quando conosci il livello basso allontanati” – ha chiosato. Anche ad Helena Prestes aveva manifestato le sue perplessità sul suo percorso al Grande Fratello. “So che ci sono persone qua dentro che non rivedrò mai più. Non mi interessano, sono troppo distanti da me” – ha rimarcato. Non riesco ad esprimermi con le stesse parole che direi fuori. Mi sento in gabbia” – sottolineando che la permanenza in casa la costringe ad ascoltare anche persone per le quali non ha alcun interesse. “Voglio andare via”.