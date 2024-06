Grande Fratello, Signorini prova a convincere il personaggio più chiacchierato del momento

Non ci sarà un ritorno al passato recente per il Grande Fratello che a settembre tornerà sulla falsa riga dell’ultima edizione che ha visto protagonisti sia Vip che sconosciuti. Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha riferito via social che i casting sono aperti e che è possibile scrivere anche a lui su Instagram per candidarsi. “Cercherò di leggerli tutti, se risponde chiedendovi il numero di telefono è buon segno”.

Grande Fratello, Alfonso Signorini spinge per strappare il sì di Cristiano Iovino

Di pari passo il conduttore sta lavorando per assicurarsi volti noti e personaggi che negli ultimi tempi hanno conquistato la ribalta mediatica. Il nome caldo è quello del personal trainer Cristiano Iovino che è prima finito al centro del gossip per il presunto flirt con Ilary Blasi e poi per l’aggressione sotto casa a Milano dopo la rissa in un discoteca dove si trovava anche Fedez.

L’indiscrezione è dell’esperto di gossip Amedeo Venza con Signorini che starebbe lavorando ai fianchi Iovino per cercare di convincerlo. In passato il personal trainer avrebbe frequentato l’ex gieffina Oriana Marzoli. Al momento Cristiano Iovino non ha dato una risposta definitiva anche se, visto che sarà testimone nella causa di separazione Totti – Ilary Blasi, per il conduttore non sarà facile strappare il sì del personal trainer 36enne.