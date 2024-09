Grave lutto per Pino Insegno, morto il papà: ‘Il prestito per il primo spettacolo’

È morto ieri a 92 anni Armando Insegno, padre dell’attore, doppiatore e conduttore televisivo Pino e del fratello, il regista e attore Claudio Insegno.

I funerali si svolgeranno mercoledì 18 settembre, alle 11 alla Chiesa parrocchiale di Regina Pacis a Monteverde, a Roma. Armando Insegno aveva lavorato come vetrinista. Aveva sposato Romana Di Lorenzo, sorella maggiore degli attori Rossana Di Lorenzo e Maurizio Arena. Armando Insegno ha creduto e sostenuto la carriera di Pino Insegno come raccontato in un’intervista. Non esitò a farsi un prestito di 6 milioni di lire per il primo spettacolo del conduttore di Reazione a catena.

“Aveva due mutui ma una pazza voglia di starmi vicino”. Sacrifici che sono stati ripagati dal successo ottenuto negli anni dai due figli. Una famiglia in cui si respirava arte e passione per il cinema con Pino e Claudio Insegno che, come gli zii, hanno lavorato come doppiatori e attori.