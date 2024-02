L’Eredità genera una… Reazione a catena: Marco Liorni brucia Insinna, ad Insegno il game estivo

Il caso L’Eredità a la Rai verso la soluzione. Non sarà il Generale Figliuolo, come scherzosamente riferito da Fiorello, al timone del game in preserale che ha deciso di mantenere la linea del cambio di conduzione.

Marco Liorni alla conduzione de L’Eredità, la Rai accetta la proposta del manager di Insegno che avrà Reazione a catena

Non Pino Insegno, presentatore in pectore fino a 15 giorni fa, ma neanche Flavio Insinna che sembrava aver recuperato posizioni anche grazie alla spinta di Banijay. Come riferito da Tv Blog la tv di Stato ha optato per la promozione di Marco Liorni che ha trascinato Reazione a catena a indici di share importanti al punto che il programma estivo è stato prolungato fino alla fine di dicembre. Anche con il nuovo anno l’ex inviato del Grande Fratello sarà protagonista del preserale di Rai 1 fino alla prossima estate quando tornerà Reazione a catena che sarà condotto da Pino Insegno.

il direttore dell’intrattenimento day time Angelo Mellone avrebbe accettato la proposta del manager del doppiatore, Diego Righini. Per Insegno si tratterebbe di un ritorno visto che era già stato alla conduzione di Reazione a catena nel 2010 con ottimi risultati di audience. Per la quadratura del cerchio bisognerà attendere l’incontro tra Lucio Presta, manager di Liorni, e Mellone ma il dado è tratto.