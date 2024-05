Isola dei Famosi, flop continuo: nuovo storico record negativo per la puntata del 22 maggio

Continua a collezionare dati negativi L’Isola dei Famosi. L’edizione con Vladimir Luxuria alla conduzione ha “battuto se stesso” registrando la nuova puntata meno vista di sempre dopo il flop di domenica 19 maggio. L’appuntamento di mercoledì 22 maggio è stato seguito su Canale 5 da 1 milione 678 mila (12,03%).

Ascolti Isola dei Famosi, la puntata del 22 maggio è la meno vista di sempre ma il flop era annunciato

La puntata è stata caratterizzata dall’eliminazione di Greta Zuccarello e dalla lite tra la madre di quest’ultima e Rosanna Lodi. Momento emozionante per Khady Gueye che ha raccontato il suo arrivo in Italia per ricongiungersi al papà e i sacrifici dei primi anni nel Bel Paese. Dinamiche che non sono state sufficienti ad accendere l’interesse dei telespettatori.

La presenza di uno dei protagonisti di Terra Amara, Aras Senol, spingesse i fan della serie turca a seguire L’Isola dei Famosi ma non è andata così. C’è da dire che Luxuria non è stata aiutata dai vertici di Cologno Monzese che hanno deciso di cambiare collocazione al programma passando dalla prima serata del lunedì al doppio appuntamento della domenica e del mercoledì.

Il reality non è stato solo travolto dalla finale di Europa League, come previsto, ma anche superato in termini di telespettatori da Chi l’ha visto. 6 milioni 250mila spettatori hanno seguito su Rai 1 Atalanta-Bayer Leverkusen, con il 29.16% di share. In particolare il primo tempo della storica impresa dell’Atalanta di Gasperini ha ottenuto un seguito di 6 milioni 337mila spettatori (28.3% di share), mentre il secondo tempo spicca in termini di share con una media del 30% (pari a 6 milioni 167mila spettatori) con punte oltre il 34% ei 6 milioni e 700 mila spettatori.

Trionfa la finale dell’Europa League, Chi l’ha visto fa più telespettatori del reality

La serata prevedeva anche su Rai 3 Chi l’ha visto? che è stato visto da 1 milione 713mila telespettatori con il 9.58% di share. Su Italia 1 il film Il principe cerca figlio ha ottenuto 1 milione e 442mila spettatori (7,52%). Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha avuto una media di 1 milione 338mila (6.22%) nel primo episodio e nel secondo (in seconda serata) 848mila (5.03%). Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 757mila telespettatori (5.01%). Su La7 lo speciale La7 ricorda Capaci ha realizzato 714mila spettatori (3.26%).