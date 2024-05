Giallo influencer Siu, marito fermato per tentato omicidio: la sorella replica agli insulti social

Il marito dell’influencer Siu, Soukaina El Basri, 30 anni, è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Jonathan Maldonato è stato portato in questura dove gli è stato notificato il provvedimento. La procuratrice capo di Biella, Teresa Angela Camelio, ha firmato un ordine restrittivo nei suoi confronti. Durante l’interrogatorio, conclusosi intorno alla mezzanotte, l’uomo ha ribadito più volte di essere innocente.

Prima del fermo Jonathan Maldonato si era recato all’ospedale di Novara ma è stato bloccato dal fratello di Siu

Ma prima l’uomo, già sapendo di essere indagato, si era recato all’ospedale Maggiore di Novara, dove la moglie è in rianimazione da giovedì scorso. Lì ha trovato il fratello della donna che l’ha bloccato e tra i due si sarebbe acceso un parapiglia. Ci sarebbe una denuncia di qualche mese fa di Siu verso l’uomo. La donna era arrivata con il marito in ospedale a Biella nei giorni scorsi, con un buco nel petto. Ai medici ha detto che aveva avuto un incidente domestico, poi ha perso conoscenza per una grave emorragia interna. Soukaina El Basri è stata poi trasferita all’ospedale di Novara. L’influencer è in coma farmacologico ed è stata operata dopo l’emorragia interna dovuta a un corpo contundente che le ha reciso l’arteria mammaria.

Appena si è diffusa la notizia del fermo il profilo Facebook di Jonathan Maldonato è stato inondato di insulti. L’ultima foto pubblicata sul social dall’uomo risale all’8 maggio e vede la famiglia sul divano di casa, con le due bimbe, intenta a festeggiare il compleanno della mamma, avvenuto due giorni prima. Sotto l’immagine sono apparsi i primi commenti contro l’uomo.

Lultima foto di Jonathan Maldonato con la moglie Siu su Facebook

Il 30enne insultato sui social, interviene la sorella: ‘La verità verrà fuori, è questione di tempo’

A prenderne le difese è la sorella Sonia: “Non disturbatevi a scrivere commenti inutili, la verità verrà fuori. È questione di tempo. Ricordo che la diffamazione è un reato perseguibile per legge”.

Anche il profilo social della donna non è più aggiornato dallo scorso 6 maggio, giorno del suo trentesimo compleanno: “Quanto arriva il giorno del mio compleanno ritorno a sentirmi bambina anche se, in fondo… così, mi ci sono sempre sentita” – scriveva Siu.