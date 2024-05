Sei ori olimpici e 16 titoli mondiali ma la logorante avventura in Honduras su L’Isola dei Famosi ha mandato in tilt Valentina Vezzali che è stata eliminata con il 41% dei voti nel corso della puntata del 20 maggio.

Valentina Vezzali eliminata da L’Isola dei Famosi

Se in pedana riusciva a mantenere il pieno controllo della situazione, anche in condizioni disperate, sulla playa ha faticato ad entrare in sintonia con i compagni di avventura. Da Greta Zuccarello ad Edoardo Stoppa l’ex schermitrice si è trovata spesso al centro di infuocate discussioni anche per un’eccessiva esultanza dopo essere riuscita a pescare il primo pesce. Chiarimenti e abbracci non sono bastati per smorzare le tensioni. In puntata poi alcuni episodi sono finiti nella lente di ingrandimento del web.

Nel parlare dei suoi contrasti con i compagni di avventura ha citato una frase di Mussolini: “Tanti nemici, onore”. Immediato l’intervento di Luxuria: “No, ti prego quello non era un naufrago”. Uscita che è stata cerchiata in rosso sui social con numerosi utenti che si sono scagliati contro la cinquantenne di Jesi.

L’olimpionica cita frase di Mussolini e finisce nella bufera, Luxuria la bacchetta per non aver salutato i compagni

Subito dopo è stata notata una scorrettezza nella prova vinta da Valentina Vezzali che è stata così squalificata. Prima di lasciare definitivamente la palapa ha ricevuto un richiamo da Vladimir Luxuria per non non aver salutato i compagni. “Mi sembra un atteggiamento da ragazzina”. Alla fine sono stati i compagni avventura ad avvicinarsi a lei per salutarla. Poi ha tentennato sul bacio di Giuda. “Vorrei non darlo”. La conduttrice è stata irremovibile: “Sei una sportiva e sai benissimo che c’è un regolamento”. Alla fine il voto è andato a Greta Zuccarello.