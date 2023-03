Isola dei Famosi tra sacro e profano, ex star del cinema da bollino rosso supera il provino

Un ex suora, Cristina Scuccia, e probabilmente in ‘corso d’opera’ un ex star del cinema per adulti. Sacro e profano potrebbero mescolarsi in occasione della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Luce Caponegro Selen promossa dagli autori: sarà naufraga di riserva a L’Isola dei Famosi

Tra le protagoniste del reality show condotto da Ilary Blasi potrebbe esserci Luce Caponegro che ha conquistato la ribalta con il nome d’arte di Selen ed ha recitato in alcuni film con Rocco Siffredi (“Mi frustò così forte che non volli lavorare più con lui”) con il quale non è stato tenero in una delle ultime interviste rilasciate. Dopo aver chiuso la sua parentesi audace ha spesso dribblato le domande sul suo passato da bollino rosso.

Come la star di Ortona, Luce Caponegro potrebbe sbarcare in Honduras durante l’avventuroso reality. L’attrice avrebbe superato il provino e sarebbe stata inserita come naufraga di riserva ma con grandi possibilità di raggiungere Cayo Paloma dopo poche settimane. “Ha sostenuto il provino in modalità telematica riscuotendo il grande apprezzamento di Celeste Laudisio, l’uomo dei casting a cui spetta l’ultima parola“ – si legge nella nota stampa.