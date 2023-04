Jack Nicholson trasandato sul balcone della villa a Beverly Hills: le immagini pubbliche 18 mesi dopo

A distanza di 18 mesi dall’ultima apparizione pubblica Jack Nicholson, 85 anni, è stato immortalato mentre si trovava al balcone del suo complesso di Mullholland Drive a Beverly Hills.

L’ultima volta Jack Nicholson era stato avvistato nell’autunno del 2021 mentre seguiva i Lakers

L’ultima uscita pubblica dell’attore, vincitore di tre Premi Oscar, risaliva all’ottobre 2021 quando aveva deciso di seguire da bordo campo i suoi amati Los Angeles Lakers con il figlio 31enne Ray. Il Daily Mail ha riferito che la foto esclusiva di Nicholson è stata scattata giovedì 13 aprile mentre si godeva l’aria fresca dal balcone con vista sul Franklin Canyon Reservoir. Nel filmato si vede l’attore che si alza e si siede di continuo mentre si godeva la mattinata di Los Angeles.

Jack Nicholson si è poi poggiato sulla ringhiera, poi la sua attenzione è stata richiamata da un elicottero ed ha alzato lo sguardo verso l’alto. Un amico ha riferito che si è praticamente isolato nella sua villa. “Jack è in contatto con alcuni parenti in particolare Ray di cui è così orgoglioso, ma i suoi giorni di socializzazione sono finiti da tempo”.

L’attore si è isolato ed è in costante contatto con il figlio Ray

L’attore non ha mai confermato le voci secondo cui si è ritirato dalla recitazione perché sta combattendo la demenza e non è in grado di ricordare le battute. Dal punto di vista fisico, al di là dell’aspetto trasandato delle immagini, Jack Nicholson sembra stare bene.