Lino Banfi, nuovo lutto: morto a 18 anni il pronipote, il commosso ricordo della figlia

Un altro grave lutto ha colpito Lino Banfi che giovedì 20 aprile ha dato l’ultimo saluto al 18ene Amanuel, nipote di Nicola Lagrasta, cognato dell’artista pugliese che poche settimane fa ha perso l’amata moglie, Lucia Zagaria.

Lutto Banfi, il 18enne Amanuel è precipitato dal settimo piano di uno stabile in provincia di Milano

Il giovane è precipitato domenica 16 aprile dal settimo piano di uno stabile di Vimodrone, in provincia di Milano. Rosanna Banfi ha dedicato al figlio adottivo del cugino un commovente post in cui ha citato anche la madre sottolineando che spesso lo teneva in braccio quando era un bambino.

“Cara mamma, oggi è il tuo compleanno ma per fortuna non sei qui. Non hai dovuto assistere al dolore straziante del tuo amatissimo fratello Nicola per la tragedia immane che ha colpito la sua famiglia” – ha scritto la figlia di Lino Banfi.

Rosanna Banfi: ‘Cara mamma ricordi quel bellissimo bimbo che tenevi in braccio, per fortuna non sei qui’

“Sarebbe stato troppo per la tua sensibilità. Ti ricordi Amanuel, quel bellissimo bambino che tenevi in braccio in tante foto che ho visto in casa sua? Beh lui, proprio lui, a 18 anni ha deciso di partire per “il viaggio senza ritorno” lasciando i genitori e tutti noi basiti a chiederci perché”. Nel commovente post Rosanna Banfi chiede si rivolge alla madre chiedendo di tenere Amanuel nuovamente in braccia e di vegliare su tutti i ragazzi indifesi.